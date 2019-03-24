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Трэй Янг за 0,1 секунды до конца принёс «Атланте» победу над «Филадельфией»

Трэй Янг за 0,1 секунды до конца принёс «Атланте» победу над «Филадельфией»
Баскетбол / НБА

Разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трэй Янг принёс команде победу над «Филадельфией Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА. При равном счёте за 3,5 секунды до конца четвёртой четверти Янг получил мяч после ввода из-за боковой за трёхочковой дугой, за счёт скорости сумел уйти от опеки атакующего защитника соперника Джимми Батлера и, сблизившись с центровым Джоэлом Эмбиидом, выполнил навесной бросок, который попал в кольцо за 0,1 секунды до финальной сирены.

Встреча завершилась домашней победой «Атланты» со счётом 129:127. Янг в ней набрал 32 очка, совершил 6 подборов, отдал 11 передач и поставил блок-шот за 33 минуты.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.

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