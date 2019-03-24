Керр: «Голден Стэйт» нужно смыть поражение от «Далласа» в унитаз

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр назвал причины разгрома команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» .



«Команда играла вразнобой в обороне. Игроки не подсказывали друг другу, и мы провалились с самого начала. Против «Далласа» всегда сложно защищаться. Его игроки эффективно атаковали, реализовали 12 трёхочковых в первой половине и 21 за всю встречу. А мы после слабого старта так и не смогли собраться и вернуться в борьбу. Поэтому нам остаётся только смыть эту неудачу в унитаз. Больше тут ничего не сделаешь», – приводит слова Керра ESPN.



Матч завершился домашним поражением «Голден Стэйт» со счётом 91:126. Так крупно команда не проигрывала на своей площадке с сезона-2006/07.

«Голден Стэйт» потерпел самое крупное домашнее поражение за 12 лет