Фантастический проход Била — в видеообзоре матча «Вашингтон» — «Майами»

«Вашингтон Уизардс» дома встречался с «Майами Хит» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В число лучших моментов игры вошли фантастический проход атакующего защитника «Вашингтона» Брэдли Била, эффектный трёхочковый атакующего защитника «Майами» Дуэйна Уэйда и сокрушительный данк его партнёра по команде мощного форварда Келли Олиника.



Матч завершился победой «Майами» со счётом 113:108. Самым результативным игроком встречи с 25 очками стал мощный форвард «Вашингтона» Джефф Грин. У победителей отличился атакующий защитник Дуэйн Уэйд, набравший 20 очков. Теперь «Хит» занимают в Восточной конференции 8-е место с соотношением побед и поражений 36-37, а «Уизардс» – 11-е (30-44).

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