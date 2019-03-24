Пау Газоль пропустит месяц из-за травмы голеностопа

Резервный центровой «Милуоки Бакс» Пау Газоль выбыл из строя на месяц из-за повреждения голеностопа левой ноги, сообщает ESPN. Он уже пропустил три последних матча из-за этой травмы.



38-летний Газоль перешёл в «Милуоки» в ходе текущего сезона, после того как расторг контракт с «Сан-Антонио Спёрс». В составе «Бакс» центровой на данный момент успел провести только 3 встречи, в которых набирал по 1,3 очка и совершал по 3,3 подбора за 10 минут игры. В нынешнем регулярном чемпионате центровой уже пропустил 26 игр после стрессового перелома ноги.



Ранее «Милуоки» из-за различных повреждений потерял на длительные сроки стартового защитника Малкольма Брогдона и ключевого резервного форварда Николу Миротича.