Дрэймонд Грин: не ощутил, что «Голден Стэйт» проиграл «-40»

Мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказал мнение о причинах неудачи в матче регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс».



«Нас нокаутировали. Чувствовалось, что нашей команде не хватает энергии. И это нормально в нынешней ситуации. При этом я не ощутил, что мы проиграли «-40».



Причина такого результата не в том, что мы вышли без Стивена Карри. Иногда встреча не складывается с самого начала, и не хватает сил переломить её ход. В таких случаях нужно искать где-то энергию. Мы этого сделать не смогли», – приводит слова Грина ESPN.



Матч завершился домашним поражением «Голден Стэйт» со счётом 91:126. Так крупно команда не проигрывала на своей площадке с сезона-2006/07. Грин набрал 6 очков, совершил 3 подбора и отдал 22 передачи за 25 минут.

«Голден Стэйт» потерпел самое крупное домашнее поражение за 12 лет