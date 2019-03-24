Роскошный аллей-уп Трэя Янга и Джона Коллинза – в топ-10 дня в НБА

Эффектные трёхочковые через руки соперников разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда и разыгрывающего «Шарлотт Хорнетс» Кемба Уокера, роскошный аллей-уп в исполнении игроков «Атланта Хоукс» Трэя Янга и Джона Коллинза, сокрушительные данки разыгрывающего «Сакраменто Кингз» Деаарона Фокса, атакующего защитника «Юта Джаз» Донована Митчелла, атакующего защитника «Атланты» Кевина Хертера и центрового «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркуса Казинса, а также шикарный проход через всю площадку разыгрывающего «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинга оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

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