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24 очка Скрабба помогли «Зениту» победить «Енисей»

24 очка Скрабба помогли «Зениту» победить «Енисей»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Енисей» принимал «Зенит».

Первая четверть встречи прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 18:18. Во второй десятиминутке «Зенит» прибавил и вышел вперёд — 44:38. Уже после большого перерыва преимущество подопечных Плазы стало двузначным — 73:59. Лишь в заключительном игровом отрезке «Енисею» удалось прибавить, но вырвать победу сибиряки не успели. Счёт встречи — 87:85 в пользу «Зенита».

Самым результативным в составе победителей стал Филипп Скрабб, набравший 24 очка, ещё 20 очков набрал Антон Пушков. У «Енисея» 34 балла записал в актив Джон Роберсон, Мартиньш Мейерс оформил дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов.

Единая лига ВТБ
24 марта 2019, воскресенье. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск, Россия
85 : 87
(18:18, 20:26, 21:29, 26:14)
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Енисей: Роберсон - 34, Харрисон - 16, Мейерс - 11, Викторов - 6, Захаров - 6, Комиссаров - 5, Попов - 5, Брюсевиц - 2, Лукашов, Лавников, Голдырев, Митусов
Зенит: Скрабб - 24, Пушков - 20, Рейнольдс - 12, Симонович - 10, Трушкин - 9, Миллер-Макинтайр - 6, Воронов - 4, Арманд - 2, Десятников, Балашов, Ютофф, Усольцев
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