24 очка Скрабба помогли «Зениту» победить «Енисей»

В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Енисей» принимал «Зенит».

Первая четверть встречи прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 18:18. Во второй десятиминутке «Зенит» прибавил и вышел вперёд — 44:38. Уже после большого перерыва преимущество подопечных Плазы стало двузначным — 73:59. Лишь в заключительном игровом отрезке «Енисею» удалось прибавить, но вырвать победу сибиряки не успели. Счёт встречи — 87:85 в пользу «Зенита».

Самым результативным в составе победителей стал Филипп Скрабб, набравший 24 очка, ещё 20 очков набрал Антон Пушков. У «Енисея» 34 балла записал в актив Джон Роберсон, Мартиньш Мейерс оформил дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов.