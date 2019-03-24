Плаза остался недоволен концовкой встречи с «Енисеем»

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился впечатлениями от победы команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (87:85), выразив обеспокоенность тем, как его подопечные провели заключительную четверть, едва не упустив победу.

«Поздравляю «Енисей», они продолжали сражаться, хотя счёт был не в их пользу. Мы знали, что нам будет тяжело защищаться против Джона Роберсона, знали, что он может набрать треть очков своей команды.

Не знаю, с чем были связаны наши потери и ошибки, но в концовке «Енисей» вернулся в игру. В четвёртой четверти мы допустили большую часть из наших 12 потерь и ряд глупых фолов, из-за которых нам было тяжело проводить ротацию. В первую очередь меня волнует наша игра, меня интересует вопрос, почему в концовке игры мы оказались в такой ситуации", — приводит слова специалиста официальный сайт Единой лиги ВТБ.