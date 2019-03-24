Е. Пашутин: приложим усилия, чтобы навязать ЦСКА борьбу, будем играть на победу

Завтра, 25 марта, в Саратове пройдёт матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местный «Автодор» примет ЦСКА. В преддверии поединка ожиданиями поделился наставник саратовцев Евгений Пашутин, отметив, что соперник в лице ЦСКА уже станет для его подопечных огромной мотивацией.

«ЦСКА – один из лидеров Евролиги и лидер Лиги ВТБ, а также лучшая команда чемпионата по игре в нападении. «Армейцы» обладают глубоким составом и имеют на каждой позиции по два высококлассных исполнителя. Усилиями Родригеса, Хиггинса и Де Коло они много задействуют игроков в «посту», активно применяют «пик-н-роллы» и отлично двигают мяч.

Наша задача – контролировать ритм, сохранять концентрацию на протяжении всех 40 минут и максимально останавливать их передвижение мяча в нападении, заставив больше играть один на один. В «посту» крайне важно справиться с Курбановым, Клайберном, Де Коло и Хиггинсом, не позволять им легко забивать из-под кольца. Мы должны контролировать подбор и быстро переходить из защиты в нападение. Если быстрый прорыв не удаётся, то следует действовать умно и двигать мяч, избегая неподготовленных бросков с сопротивлением, а за счёт скорости и перемещений находить слабые стороны соперника. Их не так много, но при хорошем движении мяча у нас обязательно появятся ситуации для свободных бросков.

Афиша «Автодор» – ЦСКА – это многолетнее противостояние, с богатой историей. Для каждого из нас предстоящий матч станет гипермотивацией. Приложим все силы, чтобы навязать «армейцам» максимально жёсткую борьбу, и будем играть на победу", — приводит слова Пашутина официальный сайт «Автодора».