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Дабл-дабл Перри помог «Нижнему Новгороду» разгромить «Зелену Гуру»

Дабл-дабл Перри помог «Нижнему Новгороду» разгромить «Зелену Гуру»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

«Нижний Новгород» на домашней площадке переиграл «Зелену Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Нижегородцы уверенно начали матч, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в четыре очка. Во второй четверти ситуация не изменилась, а нижегородцам удалось ещё больше прибавить и к большому перерыву довести свой отрыв до 17 очков.

После большого перерыва нижегородцы продолжили наращивать преимущество, которое к заключительной четверти достигло 33 очков. Заключительный игровой отрезок превратился в формальность, но и в нём нижегородцы оказались сильнее. Итоговый счёт матча — 101:61 (21:17, 29:16, 29:13, 22:15).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Артём Комолов, набравший 24 очка. Дабл-дабл оформил Кендрик Перри, набравший 13 очков и отдавший 11 передач.

Единая лига ВТБ
24 марта 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
101 : 61
(21:17, 29:16, 29:13, 22:15)
Зелена Гура
Зелена Гура, Польша
Нижний Новгород: Комолов, Астапкович, Жбанов, Узинский, Драгичевич, Торопов, Герасимов, Черапович, Бабурин, Перри
Зелена Гура: Старкс, Планинич, ДеВо, Хамфри, Мокрош, Маковский, Хосли, Соколовский, Хрицанюк, Замойски, Джастис, Кошарек
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