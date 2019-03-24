Дабл-дабл Перри помог «Нижнему Новгороду» разгромить «Зелену Гуру»

«Нижний Новгород» на домашней площадке переиграл «Зелену Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Нижегородцы уверенно начали матч, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в четыре очка. Во второй четверти ситуация не изменилась, а нижегородцам удалось ещё больше прибавить и к большому перерыву довести свой отрыв до 17 очков.



После большого перерыва нижегородцы продолжили наращивать преимущество, которое к заключительной четверти достигло 33 очков. Заключительный игровой отрезок превратился в формальность, но и в нём нижегородцы оказались сильнее. Итоговый счёт матча — 101:61 (21:17, 29:16, 29:13, 22:15).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Артём Комолов, набравший 24 очка. Дабл-дабл оформил Кендрик Перри, набравший 13 очков и отдавший 11 передач.