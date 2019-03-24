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21 очко Моргана помогло УНИКСу победить ВЭФ

21 очко Моргана помогло УНИКСу победить ВЭФ
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Казанский УНИКС на выезде переиграл ВЭФ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанцы с первой же четверти захватили инициативу в матче, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в 14 очков. Во втором игровом отрезке хозяевам удалось отыграть четыре очка отставания, однако ситуация на паркете не изменилась.

После большого перерыва УНИКС продолжил наращивать отрыв, к заключительному игровому отрезку ведя в счёте с разницей в 15 очков. Заключительный игровой отрезок ВЭФ и вовсе провалил, набрав всего 8 очков против 23 у казанцев. Итоговый счёт встречи — 82:52 (26:12, 18:22, 15:10, 23:8).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Рэймар Морган, набравший 21 очко.

Единая лига ВТБ
24 марта 2019, воскресенье. 18:00 МСК
ВЭФ
Рига, Латвия
52 : 82
(12:26, 22:18, 10:15, 8:23)
УНИКС
Казань, Россия
ВЭФ: Зак - 15, Ате - 10, Мейерис - 6, Дерхэм - 5, Яниченокс - 4, Коси - 3, Гражулис - 3, Аусейс - 2, Кохс - 2, Мистерс - 2, Каварс
УНИКС: Морган - 21, Понкрашов - 10, Локкетт - 9, Ндур - 9, Генри - 8, Каймакоглу - 8, Колесников - 7, Шелекето - 7, Сергеев - 3, Эджим, Клименко, Кощеев
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