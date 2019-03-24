21 очко Моргана помогло УНИКСу победить ВЭФ

Казанский УНИКС на выезде переиграл ВЭФ в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанцы с первой же четверти захватили инициативу в матче, уже к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в 14 очков. Во втором игровом отрезке хозяевам удалось отыграть четыре очка отставания, однако ситуация на паркете не изменилась.



После большого перерыва УНИКС продолжил наращивать отрыв, к заключительному игровому отрезку ведя в счёте с разницей в 15 очков. Заключительный игровой отрезок ВЭФ и вовсе провалил, набрав всего 8 очков против 23 у казанцев. Итоговый счёт встречи — 82:52 (26:12, 18:22, 15:10, 23:8).



Самым результативным игроком в составе победителей стал Рэймар Морган, набравший 21 очко.