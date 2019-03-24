Лукич: не ожидал такую разницу в матче с «Зеленой Гурой»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокомментировал победу своих подопечных в матче с «Зеленой Гурой» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Надо поздравить «Нижний Новгород» с сегодняшней игрой. Лично для меня важна была вторая половина матча, поскольку вы помните, какой спад произошел после большого перерыва в предыдущей встрече против ВЭФ. Нам удалось избежать этой ситуации сегодня. Вторая важная вещь – постараться не перегрузить наших лидеров и довести при этом игру до победы.



Скажу откровенно, не ожидал такую разницу в этой встрече. Хорошо знаю коллегу Йововича. Знаю, что «Зелена Гура» может играть гораздо лучше – это факт! Но они сейчас переживают тяжёлые времена», — приводит слова Лукича официальный сатй Единой лиги ВТБ.