Прифтис: наша цель – действовать так же уверенно до конца сезона

Главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с рижским ВЭФом.



«После неудачи в Еврокубке нам было сегодня непросто – нужно было перестроиться, прежде всего эмоционально. В Риге нам это удалось. Мы подошли к сопернику с уважением – ВЭФ в последние два месяца выглядел очень хорошо. Мы начали сегодня агрессивно, надежно действовали в защите, особенно во второй половине. В итоге мы добились победы, и сейчас наша цель – действовать так же уверенно до конца сезона», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась со счётом 82:52 (26:12, 18:22, 15:10, 23:8) в пользу УНИКСа.