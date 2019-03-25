«Хьюстон» разгромил «Нью-Орлеан», «Бостон» в гостях проиграл «Сан-Антонио»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашней площадке принимал «Хьюстон Рокетс» и уступил со счётом 90:113 (19:33, 25:30, 25:24, 21:26). «Рокетс» одержали пятую победу в последних шести матчах

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 28 очков. Дабл-даблами в составе победителей отметились Крис Пол (10 очков, 13 передач) и Кеннет Фарид (11 очков, 11 подборов). 17 подборов совершил центровой гостей Клинт Капела.

В параллельном матче «Бостон Селтикс» дома проиграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 96:115 (24:31, 23:23, 25:30, 24:31). Для «Селтикс» это поражение стало четвёртым кряду.