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«Хьюстон» разгромил «Нью-Орлеан», «Бостон» в гостях проиграл «Сан-Антонио»

«Хьюстон» разгромил «Нью-Орлеан», «Бостон» в гостях проиграл «Сан-Антонио»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашней площадке принимал «Хьюстон Рокетс» и уступил со счётом 90:113 (19:33, 25:30, 25:24, 21:26). «Рокетс» одержали пятую победу в последних шести матчах

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 28 очков. Дабл-даблами в составе победителей отметились Крис Пол (10 очков, 13 передач) и Кеннет Фарид (11 очков, 11 подборов). 17 подборов совершил центровой гостей Клинт Капела.

В параллельном матче «Бостон Селтикс» дома проиграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 96:115 (24:31, 23:23, 25:30, 24:31). Для «Селтикс» это поражение стало четвёртым кряду.

НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2019, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
90 : 113
(19:33, 25:30, 25:24, 21:26)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Нью-Орлеан Пеликанс: Джексон - 19, Рэндл - 15, Джонсон - 13, Дэвис - 12, Вуд - 7, Диалло - 6, Пэйтон - 4, Миллер - 4, Дайр. Бертанс - 3, Хилл - 3, Окафор - 2, Уильямс - 2, Кларк
Хьюстон Рокетс: Харден - 28, Гордон - 18, Хаус - 14, Такер - 11, Фарид - 11, Пол - 10, Капела - 8, Риверс - 8, Шамперт - 5, Кьоцца, Кларк, Грин, Илариу
НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2019, понедельник. 02:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
96 : 115
(24:31, 23:23, 25:30, 24:31)
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Бостон Селтикс: Смарт - 14, Хэйворд - 13, Моррис - 13, Ирвинг - 11, Тайс - 11, Бэйнс - 9, Браун - 7, Ябуселе - 7, Розир - 4, Монро - 4, Оджелей - 3, Уонамэйкер, Дозьер
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 48, Дерозан - 16, Миллз - 12, Дав. Бертанс - 9, Гэй - 7, Пёлтль - 6, Белинелли - 5, Уайт - 4, Форбс - 4, Уокер - 2, Каннингем - 2, Пондекстер, Ойбанкс
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