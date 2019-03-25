Дабл-даблы Карри и Дюранта помогли «Голден Стэйт» обыграть «Детройт»

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете взял верх над «Детройт Пистонс» — 121:114. Хозяева позволили приблизиться к себе только в заключительной четверти, которую проиграли со счётом 24:37.

Самым результативным игроком встречи стал вернувшийся в состав Стивен Карри. Он оформил дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов. Также дабл-даблом отметился Кевин Дюрант – 14 баллов и 11 результативных передач. 24 очка на счету Клэя Томпсона, реализовавшего 4 броска из 6 из-за дуги.

В составе «Детройта» 24 балла в активе Блэйка Гриффина, 20 – у Люка Кеннарда. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов.

«Воины» (50-23) одержали третью победу в четырёх матчах и закрепились на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Детройт» (37-36) – седьмой на Востоке.