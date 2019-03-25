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Дабл-даблы Карри и Дюранта помогли «Голден Стэйт» обыграть «Детройт»

Дабл-даблы Карри и Дюранта помогли «Голден Стэйт» обыграть «Детройт»
Баскетбол / НБА

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете взял верх над «Детройт Пистонс» — 121:114. Хозяева позволили приблизиться к себе только в заключительной четверти, которую проиграли со счётом 24:37.

Самым результативным игроком встречи стал вернувшийся в состав Стивен Карри. Он оформил дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов. Также дабл-даблом отметился Кевин Дюрант – 14 баллов и 11 результативных передач. 24 очка на счету Клэя Томпсона, реализовавшего 4 броска из 6 из-за дуги.

В составе «Детройта» 24 балла в активе Блэйка Гриффина, 20 – у Люка Кеннарда. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов.

«Воины» (50-23) одержали третью победу в четырёх матчах и закрепились на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Детройт» (37-36) – седьмой на Востоке.

НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2019, понедельник. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
121 : 114
(29:28, 34:21, 34:28, 24:37)
Детройт Пистонс
Детройт
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Томпсон - 24, Грин - 14, Дюрант - 14, Луни - 11, Богут - 8, Ливингстон - 8, Кук - 7, Белл - 4, Маккинни - 3, Йеребко - 2, Ли, Дерриксон
Детройт Пистонс: Гриффин - 24, Кеннард - 20, Смит - 14, Драммонд - 12, Мейкер - 12, Галлоуэй - 12, Джексон - 7, Браун - 6, Пачулия - 4, Эллингтон - 3, Томас, Михайлюк, Робинсон
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