Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» прервать серию из пяти поражений

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашнем паркете взял верх над «Сакраменто Кингз» — 111:106. Определяющей стала третья четверть, которую «озёрники» выиграли со счётом 39:28.

Главным героем встречи стал форвард победителей Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 29 очков, 11 подборов и 11 результативных передач. Также 29 баллов на счету Кайла Кузмы, реализовавшего 5 бросков из 14 из-за дуги. Дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов оформил Джавэйл Макги.

В составе «Кингз» дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов оформил Марвин Бэгли III. 18 баллов на счету Бадди Хилда, 17 – у Богдана Богдановича.

«Лейкерс» (32-41) прервали серию из пяти поражений, но остались на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сакраменто» (36-37) – девятый.