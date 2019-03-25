«Голден Стэйт» одержал 50 побед в регулярном чемпионате шестой сезон подряд

Для «Голден Стэйт Уорриорз» победа над «Детройт Пистонс» со счётом 121:114 стала 50-й в нынешнем сезоне. Таким образом, команда достигла отметки в 50 выигранных матчей в регулярном чемпионате шестой год подряд. За всю свою предыдущую историю «Голден Стэйт» побеждали как минимум 50 раз в сезоне только четырежды.



Из пяти предыдущих сезонов «Уорриорз» один провели под руководством Марка Джексона, а остальные со Стивом Керром во главе. За этот период команда трижды становилась чемпионом НБА и ещё раз доходила до финала плей-офф. Кроме того, в сезоне-2015/16 «Голден Стэйт» установил исторический рекорд лиги, выиграв 73 встречи.



На сегодня «Уорриорз» занимают 1-е место в Западной конференции.

Дабл-даблы Карри и Дюранта помогли «Голден Стэйт» обыграть «Детройт»