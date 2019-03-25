Победный баззер-битер Лэмба стал вторым по дальности за последние 20 лет

Атакующий защитник «Шарлотт Хорнетс» Джереми Лэмб принёс команде победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата НБА баззер-битером со своей половины площадки с расстояния 14,6 метра до кольца. Этот бросок стал вторым дальности среди победных, попавших в цель одновременно с сиреной, за последние 20 лет. За этот период победный баззер-битер с большей дистанции реализовывал только Тайрик Эванс в составе «Сакраменто Кингз» во встрече с «Мемфис Гриззлиз» в сезоне-2010/11. Тогда он был точен с 14,9 метра.



Встреча завершилась выездной победой «Шарлотт» со счётом 115:114. Лэмб в ней набрал 13 очков, сделал перехват и поставил 2 блок-шота за 25 минут.