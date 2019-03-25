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Леброн Джеймс: не собираюсь обманывать себя и баскетбол, играя спустя рукава

Леброн Джеймс: не собираюсь обманывать себя и баскетбол, играя спустя рукава
Баскетбол / НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после матча регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» подчеркнул, что отсутствие турнирной мотивации не отразится на его самоотдаче в оставшейся части сезона.

«Я никогда не буду обманывать сам себя. Я знаю, что в плей-офф мы уже не попадём. Но если я выхожу на площадку, то буду играть в полную силу и стремиться к победе. Независимо от любых обстоятельств и проведенного на паркете времени. Я уважаю баскетбольных богов и никогда не стану обманывать игру», – приводит слова Джеймса ESPN.

Встреча завершилась домашней победой «Лейкерс» со счётом 111:106. Форвард в ней оформил трипл-дабл из 29 очков, 11 подборов и 11 передач, а также совершил 2 перехвата и поставил блок-шот за 35 минут.

Трипл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» прервать серию из пяти поражений
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