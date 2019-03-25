Смарт: «Бостон» настолько силён, что не переживает из-за поражений, как другие

Защитник «Бостон Селтикс» Маркус Смарт после матча регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс» высказал мнение о том, что команда остаётся абсолютно уверена в своих силах, несмотря на неудачные отрезки сезона.



«Не думаю, что мы экономим силы перед началом плей-офф. Просто мы настолько сильны, что не переживаем из-за поражений так, как другие. Потому что знаем, что как только поймаем свой ритм, то сразу вернёмся к прежнему состоянию. Нам придаёт уверенность то, что мы двигаемся в правильном направлении и способны исправить все ошибки.



Пока у нас не всё получается, но я уже вижу большой прогресс», – приводит слова Смарта ESPN.



Встреча завершилась домашним поражением «Бостона» со счётом 96:115.