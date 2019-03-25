Трёхочковая феерия Бояна Богдановича – в видеообзоре матча «Индиана» – «Денвер»

«Индиана Пэйсерс» дома встречался с «Денвер Наггтес» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В число лучших моментов игры вошла серия эффектных трёхочковых лёгкого форварда «Индианы» Бояна Богдановича, а также сокрушительные данки его партнёра по команде центрового Майлза Тёрнера.



Матч завершился победой «Индианы» со счётом 124:88. Самым результативным игроком встречи с 35 очками стал лёгкий форвард победителей Боян Богданович. У «Денвера» отличился центровой Никола Йокич, набравший 19 очков. Теперь «Пэйсерс» занимают четвёртое место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 45-29, а «Наггетс» – второе в Западной (49-23).

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