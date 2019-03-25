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Ирвинг: мне несложно спокойно относиться к поражениям «Бостона»

Ирвинг: мне несложно спокойно относиться к поражениям «Бостона»
Баскетбол / НБА

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг после матча регулярного чемпионата с «Сан-Антонио Спёрс» призвал не придавать особого значения последним неудачам команды.

«Мне совсем не сложно спокойно относиться к поражениям команды. На данном этапе сезона я привык уже смотреть в будущее. Я готовлюсь проводить на площадке по 40 минут на матч, готовлюсь к битвам в плей-офф. Конец регулярного чемпионата – это время для игры в тренировочном режиме.

На протяжении всего сезона у меня лично и у всей команды были проблемы. Но я вижу свет в конце туннеля. Поэтому терпеливо отношусь к происходящему сейчас», – приводит слова Ирвинга ESPN.

Встреча завершилась домашним поражением «Бостона» со счётом 96:115.

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