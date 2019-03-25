Порзингис: ненавижу выбирать костюмы для того, чтобы идти на матч в роли зрителя

Мощный форвард «Даллас Маверикс» Кристапс Порзингис рассказал, что является для него самым сложным в продолжающемся процессе восстановления после травмы.



«Самое трудное для меня сейчас – это просыпаться в день матча, проводить тренировку с командой, а затем выбирать костюм, чтобы пойти на встречу в качестве зрителя. Мне уже надоело это. Я ненавижу свои костюмы. Точнее, я ненавижу выбирать костюмы в день матча.



Я нахожусь в странном состоянии, когда уже вроде бы могу играть, но не выхожу на площадку. Очень сложно не иметь возможности помочь команде на паркете. Это оказалось труднее, чем я ожидал», – приводит слова Порзингиса ESPN.



Форвард получил разрыв крестообразных связок в феврале 2018 года. По ходу нынешнего сезона он был обменян в «Даллас» из «Нью-Йорк Никс».