Брук Лопес побил рекорд НБА по числу точных трёхочковых за сезон среди центровых

Центровой «Милоуки Бакс» Брук Лопес, реализовав 4 трёхочковых в матче регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс», довёл их общее количество в нынешнем сезоне до 176 (2,4 в среднем за игру). Таким образом, он установил новый рекорд лиги по числу дальних попаданий за сезон среди центровых, превзойдя достижение Ченнинга Фрая, который отправил в цель 172 броска из-за дуги в составе «Финикс Санс» в сезоне-2009/10. При этом «Милуоки» осталось провести ещё восемь встреч.



До сезона-2016/17 Лопес ни разу не выполнял больше 14 трёхочковых и не попадал в цель из-за дуги больше двух раз за сезон. Его реализация дальних бросков в текущем регулярном чемпионате составляет 37%.



Встреча завершилась домашней победой «Бакс» со счётом 127:105.

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