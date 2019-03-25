Кузма: перед сезоном представить не мог, что «Лейкерс» не попадут в плей-офф

Мощный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Кайл Кузма после матча регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» признался, что результаты команды в нынешнем сезоне стали для него неприятным сюрпризом.



«Перед началом сезона я даже представить не мог, что мы не попадём в плей-офф. Но обрушившаяся на команду эпидемия травм в значительной степени повлияла на наши выступления. В определённый момент мы с оптимизмом смотрели в будущее, занимая место в зоне плей-офф. Но затем проблемы со здоровьем игроков подкосили нас», – приводит слова Кузмы Silver Screen and Roll.



Встреча завершилась домашней победой «Лейкерс» со счётом 111:106.



До того как форвард Леброн Джеймс получил травму в рождественском матче, соотношение побед и поражений команды составляло 20-14. Но за время его отсутствия «Лейкерс» проиграли 12 встреч из 17.

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