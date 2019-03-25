Кириленко: мне нравится концепция МБА, дальше — Евролига? Почему бы и нет

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что ему нравится концепция нового женского клуба из Москвы МБА. Новая команда, выступая без легионеров, вышла в полуфинал плей-офф Премьер-лиги. Для попадания в Евролигу МБА необходимо завершить сезон в топ-3.

«Мне нравится концепция, которую выбрали руководители МБА. Хорошо, что в российском баскетболе есть клуб, который делает ставку на доморощенных игроков и шаг за шагом движется вперёд. Не так давно команда дебютировала в еврокубках, сейчас добралась до полуфинала Премьер-лиги. Следующий шаг — Евролига, почему бы и нет. Кстати, курская «Ивента», которая билась с МБА в плей-офф, также играет без легионеров. Это придало матчам дополнительной интриги», — приводят слова Кириленко «Известия».