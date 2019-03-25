«Милуоки» вывел из обращения восьмой номер легенды клуба Джонсона

Клуб Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» вывел из обращения восьмой игровой номер. Под этим номером в конце 70-х и начале 80-х играл легендарный форвард Маркес Джонсон.

Торжественная церемония состоялась 24 марта во время матча регулярного чемпионата НБА с «Кливленд Кавальерс» (127:105).

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Джонсон является девятым игроком в истории клуба, чей номер был выведен из обращения. «Милуоки» выбрал Маркеса под третьим номером на драфте в 1977 году. В среднем он набирал по 20,1 очку за матч в НБА.

Отметим, что Джонсон в настоящее время занимает должность на клубном телевидении. Он является экспертом, анализирующим игру команды из Висконсина.