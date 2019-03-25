Куртинайтис: «Астана» — очень опасная команда

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Астаной».



«В этом сезоне «Астана» играет очень хорошо. Это очень опасная команда, что они и показали в матчах против «Зенита» и УНИКСа. В их составе есть интересные игроки, это шесть американцев, на плечи которых ложится основная нагрузка.



У них нет одного ярко выраженного лидера, все легионеры набирают в среднем от 10 до 15 очков, то есть играют в командный баскетбол. Любят быструю игру, используют ранее нападение, после первого паса и первого заслона бьют трёхочковые и атакуют с хорошим процентом. «Астана» постоянно борется, это сложная команда, и будет нелегко, но мы играем дома и намерены победить», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.