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Бывший баскетболист сборной СССР стал героем выпуска «Стоп-Хам»

Фото: russiabasket.ru
Бывший баскетболист сборной СССР стал героем выпуска «Стоп-Хам»
Баскетбол

Тренер выступающей в Суперлиге команды «Зенит-Фарм», знаменитый в прошлом баскетболист сборной СССР Сергей Гришаев стал героем очередного ролика движения «Стоп-Хам», выступающего за правильную парковку. Когда активисты наклеили на его машину стикер «Мне плевать на всех, паркуюсь как хочу», бывший спортсмен разозлился и вступил с ними в драку.

Сергей Гришаев работает ассистентом главного тренера команды «Зенит-Фарм» с 2017 года. Гришаев является воспитанником сахалинского баскетбола. За время игровой карьеры он успел повыступать за такие команды, как «Автомобилист», московское «Динамо», санкт-петербургский «Спартак», «Самара» и многие другие. Гришаев дважды становился серебряным призёром чемпионата СССР и трижды — бронзовым. В составе сборной СССР Гришаев стал серебряным призёром чемпионата мира 1986 года.

Тренерскую карьеру Гришаев начал в 2003 году, работая в саратовском «Автодоре».

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