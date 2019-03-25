Бывший баскетболист сборной СССР стал героем выпуска «Стоп-Хам»

Тренер выступающей в Суперлиге команды «Зенит-Фарм», знаменитый в прошлом баскетболист сборной СССР Сергей Гришаев стал героем очередного ролика движения «Стоп-Хам», выступающего за правильную парковку. Когда активисты наклеили на его машину стикер «Мне плевать на всех, паркуюсь как хочу», бывший спортсмен разозлился и вступил с ними в драку.



Сергей Гришаев работает ассистентом главного тренера команды «Зенит-Фарм» с 2017 года. Гришаев является воспитанником сахалинского баскетбола. За время игровой карьеры он успел повыступать за такие команды, как «Автомобилист», московское «Динамо», санкт-петербургский «Спартак», «Самара» и многие другие. Гришаев дважды становился серебряным призёром чемпионата СССР и трижды — бронзовым. В составе сборной СССР Гришаев стал серебряным призёром чемпионата мира 1986 года.



Тренерскую карьеру Гришаев начал в 2003 году, работая в саратовском «Автодоре».