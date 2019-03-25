Доневалд: готовимся к сложной игре с «Цмоки-Минск»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд поделился своими ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минском».



«Матч в Минске – хорошая возможность вернуться в боевой режим после недели тренировок. Мы озабочены тем, как команда отреагирует на изменения, которые произошли с моим появлением. «Цмоки-Минск» вдохновлен качественной победой над «Пармой», и мы должны быть готовы к серьезному вызову. Год назад белорусский клуб на домашней площадке победил «Локо» в овертайме, так что нам стоит готовиться к сложной игре», — приводит слвоа Доневалда официальный сайт краснодарской команды.



Встреча состоится 27 марта в Минске на «Минск-Арене». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.