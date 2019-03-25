Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Дабл-дабл Шведа принёс «Химкам» победу над «Астаной»

Дабл-дабл Шведа принёс «Химкам» победу над «Астаной»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Подмосковные «Химки» на домашней площадке переиграли «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева площадки уже в первой четверти завладели преимуществом над соперником, пусть и минимальным, и на первый перерыв «Химки» ушли с преимуществом в счёте в два очка. После перерыва игра осталась ровной с небольшим перевесом в пользу хозяев — к завершению первой половины игры «Химки» вели с разницей в три очка.

Третий игровой отрезок завершился ничейным исходом, так что исход матча решался в заключительной десятиминутке. В ней «Химки» смогли резко прибавить и выиграть с разницей «+10». итоговый счёт встречи — 93:80 в пользу «Химок».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 11 передач. 26 очков на свой счёт записал Яннис Тимма.

Единая лига ВТБ
25 марта 2019, понедельник. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
93 : 80
(25:23, 24:23, 18:18, 26:18)
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Химки: Швед, Тимма, Зайцев, Маркович, Харрисон, Моня, Губанов, Зубков, Дженкинс, Томас, Микки, Карпенков
Астана: Холт, Клеммонс, Бажин, Мурзагалиев, Дженкинс, Ергали, Жигулин, О'Брайен, Гаврилов, Марчук, Хортон, Гросселл
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент