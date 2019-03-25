Дабл-дабл Шведа принёс «Химкам» победу над «Астаной»

Подмосковные «Химки» на домашней площадке переиграли «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева площадки уже в первой четверти завладели преимуществом над соперником, пусть и минимальным, и на первый перерыв «Химки» ушли с преимуществом в счёте в два очка. После перерыва игра осталась ровной с небольшим перевесом в пользу хозяев — к завершению первой половины игры «Химки» вели с разницей в три очка.



Третий игровой отрезок завершился ничейным исходом, так что исход матча решался в заключительной десятиминутке. В ней «Химки» смогли резко прибавить и выиграть с разницей «+10». итоговый счёт встречи — 93:80 в пользу «Химок».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 11 передач. 26 очков на свой счёт записал Яннис Тимма.