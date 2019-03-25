Итудис: ЦСКА был в несколько неравной ситуации с «Автодором»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» в овертайме (116:110).



«Мы только что закончили «двойную неделю» Евролиги, нам пришлось управлять нагрузкой на игроков, следить за их выносливостью. Мы были несколько в неравной ситуации, ведь «Автодор» ждал этого матча семь дней, имел возможность хорошо подготовиться. Конечно, мы много позволили соперникам, они попали немало потрясающих бросков.



Но я хочу по-настоящему поздравить команду. То, как мы вернулись в игру, говорит о нашем настрое и вере в себя. Мы обыграли очень талантливого оппонента, и я хочу также поздравить «Автодор», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.