Пашутин: «Автодор» играл с ЦСКА сердцем

Главный тренер «Автодора» Евгений Пашутин прокомментировал поражение подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА.



«Считаю, игра получилась очень достойной. ЦСКА – сильный соперник, к которому мы серьезно готовились. Наша задача заключалась в том, чтобы остановить их снайперов и игру «внутри» Клайберна с Курбановым. Практически на протяжении всей игры нам удавалось сдерживать таких снайперов, как Де Коло, Родригес, Хэккетт, на периметре. Мы максимально затрудняли им броски, практически не позволяли атаковать без сопротивления. Также ставили задачу контролировать подбор, поскольку ЦСКА доминирует на щитах в Евролиге и Лиге ВТБ, имея много возможностей «второго шанса». Ребята сегодня сражались, очень здорово защищались на протяжении всего матча, за исключением концовки, когда нам не удалось справиться с Клайберном. Когда начали играть «изоляцию», Клайберн в проходе забил несколько важных мячей подряд. Имея «+7» за 2 минуты до конца, не смогли остановить их в защите и поторопились в нападении.



Думаю, сегодня была настоящая игра. Ребята играли сердцем, объединились как команда, боролись до конца за каждый мяч. Три игрока выбыли из-за перебора фолов, некоторые остальные тоже были на грани. Хочу поблагодарить болельщиков за такую поддержку и невероятную атмосферу на трибунах. Зал действительно жил с командой, и ребята отдали все силы. К сожалению, не хватило удачи завершить эту хорошую игру победой. Сегодняшний матч показал, что мы команда серьезного уровня. На протяжении 43 минут мы вели в счете в игре с сильнейшим клубом Европы. Наш потенциал очень высокий, но надо реализовать его в последующих играх, чтобы попасть в восьмерку», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.