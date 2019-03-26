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«Юта» разгромила «Финикс», несмотря на 59 очков Букера

«Юта» разгромила «Финикс», несмотря на 59 очков Букера
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Юта Джаз» (44-30) на домашнем паркете разгромил «Финикс Санз» (17-58) — 125:92. Определяющей стала заключительная четверть, которую команда из штата Солт-Лейк-Сити выиграла со счётом 37:18.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 59 очков. Он реализовал 5 бросков из 8 из-за дуги и 16 из 17 с линии штрафных. В составе «Санз» больше никто не преодолел 10-очковый барьер.

У «джзаменов» дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов оформил центровой Руди Гобер. По 18 баллов на счету Деррика Фэйворса и Рики Рубио, 14 – у Джо Инглса.

«Юта» одержала седьмую победу в восьми матчах и поднялась на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Финикс» — последний.

НБА - регулярный чемпионат
26 марта 2019, вторник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
125 : 92
(26:21, 36:22, 26:31, 37:18)
Финикс Санз
Финикс
Юта Джаз: Гобер - 27, Рубио - 18, Фэйворс - 18, Инглс - 14, Митчелл - 10, Корвер - 9, Краудер - 9, Нето - 8, О'Нил - 5, Ньянг - 3, Сефолоша - 2, Юдо - 2
Финикс Санз: Букер - 59, Эйтон - 9, Дэниэлс - 7, Рид - 6, Окобо - 4, Бендер - 4, Холмс - 2, Бриджес - 1, Кроуфорд, Мелтон, Спалдинг
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