«Юта» разгромила «Финикс», несмотря на 59 очков Букера

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Юта Джаз» (44-30) на домашнем паркете разгромил «Финикс Санз» (17-58) — 125:92. Определяющей стала заключительная четверть, которую команда из штата Солт-Лейк-Сити выиграла со счётом 37:18.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 59 очков. Он реализовал 5 бросков из 8 из-за дуги и 16 из 17 с линии штрафных. В составе «Санз» больше никто не преодолел 10-очковый барьер.

У «джзаменов» дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов оформил центровой Руди Гобер. По 18 баллов на счету Деррика Фэйворса и Рики Рубио, 14 – у Джо Инглса.

«Юта» одержала седьмую победу в восьми матчах и поднялась на пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Финикс» — последний.