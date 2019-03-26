Харден и Янг признаны лучшими игроками недели в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация объявила, что лучшими игроками 23-й недели регулярного чемпионата признаны защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден (Западная конференция) и разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг (Восточной конференция).

Средние показатели Хардена за минувшие семь дней составили 44,3 очка, 6,3 подбора и 5,8 передачи. 29-летний защитник помог «Хьюстону» одержать три победы в четырёх матчах.

Янг на прошлой неделе набирал 25,3 очка, отдавал 11,3 передачи и собирал 4,0 подбора. Новичок помог «Атланте» одержать две победы в трёх встречах.

«Рокетс» (47-27) занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Хоукс» (26-48) — 12-е на Востоке.

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