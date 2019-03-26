Букер повторил достижение Джеймса, Ирвинга и Бэрри

Лидер «Финикс Санз» Девин Букер набрал 59 очков в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз» (92:125). 22-летний защитник реализовал 19 бросков с игры из 34, включая 5 трёхочковых из 8. Со штрафной линии Девин набрал 16 очков, совершив 17 попыток.

Как сообщает ESPN, Букер стал четвёртым игроком в истории НБА, которому удалось провести несколько матчей с 50 и более очками до 23 лет. Ранее подобное удавалось бывшему игроку лиги Рику Бэрри, форварду Леброну Джеймсу и разыгрывающему Кайри Ирвингу.

В нынешнем сезоне Девин набирает 26,2 очка, отдаёт 6,7 передачи, собирает 4,2 подбора, а также совершает 0,9 перехвата и 0,2 блок-шота за 35,3 минуты в среднем за игру.