Уэйд: могу провести ещё два сезона на хорошем уровне

Защитник «Майами Хит» Дуэйн Уэйд сказал, что не поменяет решения о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.

«Знаю, что могу провести ещё два сезона на хорошем уровне, особенно в той роли, в которой играю сейчас. Могу отыграть ещё два-три года, однозначно.

Окружающие меня люди хотят, чтобы я продолжил выходить на паркет. Но я уже принял решение. Хочу уйти именно так, как ухожу сейчас. Не жалею об этом», — приводит слова 37-летнего защитника The Athletic.

В этом сезоне Уэйд набирает 14,3 очка, отдаёт 4,0 передачи, собирает 3,8 подбора, а также совершает 0,8 перехвата и 0,6 блок-шота за 25,6 минуты в среднем за игру.

«Майами» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В 73 матчах команда из штата Флорида одержала 36 побед и потерпела 37 поражений.