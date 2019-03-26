Нуркич получил открытые переломы большеберцовой и малоберцовой костей

Врачи провели обследование центрового «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуфа Нуркича, который сломал левую ногу после неудачного падения в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Бруклин Нетс» (148:144 2ОТ).

Как сообщает пресс-служба «Портленда», у Нуркича диагностированы открытые переломы большеберцовой и малоберцовой костей. Сроки восстановления 24-летнего игрока пока неизвестны, но он точно не выйдет на паркет до окончания нынешнего сезона.

В этом регулярном чемпионате Юсуф набирал 15,6 очка, собирал 10,4 подбора, отдавал 3,2 передачи, а также совершал 1,4 блок-шота и 1,0 перехвата за 27,4 минуты в среднем за игру.

«Портленд» (46-27) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.