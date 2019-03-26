Трёхочковые Уэстбрука и Джорджа — в видеообзоре матча «Мемфис» — «Оклахома-Сити»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлиз» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла в Мемфисе на арене «ФедЭксФорум» и завершилась со счётом 115:103 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Тандер» Пол Джордж, собравший коллекцию из 30 очков, 12 подборов, 3 передач и 1 перехвата. Разыгрывающий Расселл Уэстбрук записал в актив 16 очков, 7 результативных передач и 5 подборов. Форвард «Гриззлиз» Бруно Кабокло набрал 24 очка, собрал 11 подборов, отдал 2 передачи, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Оклахома-Сити» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В 74 матчах команда Билли Донована одержала 43 победы и потерпела 31 поражение. «Мемфис» (30-44) — на 13-м месте.