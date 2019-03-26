Сокрушительные данки Нуркича и Гобера — в топ-5 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила видео, посвящённое пяти лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.
В подборку вошли сокрушительные данки игроков «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуфа Нуркича и Эвана Тёрнера, центрового «Юты Джаз» Руди Гобера, лидера «Оклахома-Сити Тандер» Пола Джорджа и форварда «Орландо Мэджик» Джонатана Айзека.
Видео доступно на канале НБА в YouTube.
Самым результативным баскетболистом минувшего игрового дня стал защитник «Финикс Санз» Девин Букер, набравший 59 очков в выездной встрече с «Ютой» (92:125). 22-летний защитник реализовал 19 бросков с игры из 34, включая 5 трёхочковых из 8. Со штрафной линии Девин набрал 16 очков, совершив 17 попыток.
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