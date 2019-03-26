Си Джей Макколлум не поможет «Портленду» в следующих четырёх матчах

Атакующий форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум пропустит следующие четыре встречи команды, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Джейсон Куик. Баскетболист продолжает восстановление после травмы колена. Таким образом, Макколлум пропустит выездное турне орегонцев, в ходе которого они встретятся с «Чикаго Буллз», «Атлантой Хоукс», «Детройт Пистонс» и «Миннесотой Тимбервулвз».

Макколлум в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 68 встречах, набирая в них 21,3 очка, собирая 4,0 подбора и совершая 2,9 передачи за 34,1 минуты в среднем. Напомним, что в минувшей встрече регулярного чемпионата «Портленд» понёс ещё одну значительную потерю. Стартовый центровой команды Юсуф Нуркич сломал ногу и выбыл из строя до конца сезона.