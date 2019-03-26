Джонсон: с воодушевлением жду первого матча «Локо» с новым тренером

Завтра, 27 марта, в Минске состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная команда «Цмоки-Минск» встретится с «Локомотивом-Кубань». Для краснодарской команды эта встреча станет первой под руководством нового тренера Боба Доневалда. Ожиданиями от неё поделился центровой «железнодорожников» Джауан Джонсон.

«С воодушевлением жду первого матча под руководством нового тренера! Ожидаю, что мы покажем высокий уровень игры в нападении и в защите. Матч в Минске очень важен для нас. «Локо» необходимо занимать наилучшие позиции перед плей-офф, потому большое значение имеет каждая победа», — приводит слова баскетболиста официальный сайт краснодарского клуба.

Напомним, что после серии поражений руководство «Локомотива-Кубань» отправило в отставку Владе Йовановича. Контракт с Бобом Доневалдом заключён до конца нынешнего сезона.