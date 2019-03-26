Аллей-уп Комолова на Перри — лучший момент минувшей недели в Единой лиге ВТБ

Официальный канал Единой лиги ВТБ в YouTube опубликовал ролик, посвящённый лучшим моментам минувшей игровой недели. Третье место в топ-10 досталось баскетболистам УНИКСа. В матче с ВЭФом Антон Понкрашов и Морис Ндур организовали великолепный аллей-уп, благодаря которому последний записал в актив эффектные два очка.

Второе место — у тяжёлого форварда ЦСКА Джоэла Боломбоя. Получив передачу от Уилла Клайберна, он спокойно преодолел сопротивление игроков «Автодора» и вколотил мощнейший данк.

Ну а лучшим моментом недели стал ещё один аллей-уп. На сей раз он в активе баскетболистов «Нижнего Новгорода». Артём Комолов отдал передачу на Кендрика Перри, и тому лишь оставалось донести мяч до цели.

Все лучшие моменты минувшей игровой недели в Единой лиге ВТБ можно увидеть на официальном канале турнира в YouTube.