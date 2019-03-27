«Лейкерс» обыграли «Вашингтон», «Детройт» в гостях проиграл «Денверу»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Уизардс» и победил со счётом 124:106 (34:29, 33:27 30:27, 27:23). Для «Уизардс» это поражение стало пятым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Дабл-даблами в составе победителей отметились форвард Леброн Джеймс (23 очка, 14 передач) и центровой Джавейл Макги (20 очков, 15 подборов). В составе «Вашингтона» 32 очка набрал защитник Брэдли Бил.

В параллельном матче «Денвер Наггетс» дома обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 95:92 (27:9, 39:30, 15:23, 14:30). Решающей в матче стала первая половина, которую хозяева выиграли с преимуществом в 27 очков.