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«Лейкерс» обыграли «Вашингтон», «Детройт» в гостях проиграл «Денверу»

«Лейкерс» обыграли «Вашингтон», «Детройт» в гостях проиграл «Денверу»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Уизардс» и победил со счётом 124:106 (34:29, 33:27 30:27, 27:23). Для «Уизардс» это поражение стало пятым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Дабл-даблами в составе победителей отметились форвард Леброн Джеймс (23 очка, 14 передач) и центровой Джавейл Макги (20 очков, 15 подборов). В составе «Вашингтона» 32 очка набрал защитник Брэдли Бил.

В параллельном матче «Денвер Наггетс» дома обыграл «Детройт Пистонс» со счётом 95:92 (27:9, 39:30, 15:23, 14:30). Решающей в матче стала первая половина, которую хозяева выиграли с преимуществом в 27 очков.

НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2019, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
124 : 106
(34:29, 33:27, 30:27, 27:23)
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Лос-Анджелес Лейкерс: Колдуэлл-Поуп - 29, Джеймс - 23, Макги - 20, Кузма - 15, Вагнер - 11, Стивенсон - 7, Рондо - 7, Уильямс - 5, Карузо - 4, Мачадо - 3, Чендлер, Бонга, Мускала
Вашингтон Уизардс: Бил - 32, Паркер - 18, Портис - 10, Рэндл - 9, Саторански - 8, Брайант - 7, Ариза - 6, Браун - 6, Макрай - 6, Грин - 4, Джонсон, Деккер, Маинми
НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2019, среда. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
95 : 92
(27:9, 39:30, 15:23, 14:30)
Детройт Пистонс
Детройт
Денвер Наггетс: Маррей - 33, Йокич - 23, Миллсэп - 10, Бартон - 10, Пламли - 10, Моррис - 6, Харрис - 3, Томас, Крэйг, Гудвин, Лайлз, Вандербилт, Эрнангомес
Детройт Пистонс: Гриффин - 29, Джексон - 17, Драммонд - 13, Эллингтон - 12, Кеннард - 8, Смит - 5, Галлоуэй - 4, Мейкер - 2, Пачулия - 2, Браун, Томас, Робинсон, Лойер
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