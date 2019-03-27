Аллей-уп на Адетокунбо и передача Хардена — в обзоре матча «Милуоки» — «Хьюстон»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» принимал «Хьюстон Рокетс». Встреча прошла в Милуоки на арене «Файсерв-форум» и завершилась со счётом 108:94 в пользу хозяев.

Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 19 очков, собрал 14 подборов, отдал 4 результативные передачи, а также совершил 1 перехват и 1 блок-шот. Защитник «Рокетс» Джеймс Харден записал в актив 23 очка, 10 подборов, 7 передач и 2 блока.

Видеообзор игры можно посмотреть на «Чемпионате».

«Милуоки» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В 75 матчах команда из штата Висконсин одержала 56 побед и потерпела 19 поражений. «Хьюстон» (47-28) занимает четвёртое место на Западе.

Турнирная таблица НБА доступна на «Чемпионате».