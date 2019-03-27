Анкл-брейкер Стивенсона привёл в восторг игроков «Лейкерс»

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лэнс Стивенсон стал автором эффектного анкл-брейкера в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Вашингтон Уизардс» (124:106).

Исполнив финт, Стивенсон реализовал бросок со средней дистанции. Действия защитника привели в восторг игроков «Лейкерс», сидевших на скамейке запасных.

Видео доступно на странице Bleacher Report в «Инстаграме».

Лэнс завершил встречу с 7 очками, 10 подборами, 5 результативными передачами и 1 перехватом. 28-летний баскетболист реализовал 3 броска с игры из 7, включая 1 трёхочковый из 3.

«Лейкерс» занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. В 74 матчах калифорнийская команда одержала 33 победы и потерпела 41 поражение.