Джеймс: без Боша мне бы не удалось завоевать два чемпионских титула в «Майами»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после домашнего матча с «Вашингтон Уизардс» (124:106) отдал должное другу и бывшему партнёру по «Майами Хит» Крису Бошу, чей игровой номер был выведен из обращения клубом из Флориды.

«Очень хотел попасть на церемонию. Даже рассматривал вариант с пропуском игры с «Уизардс». Подумал: «Чёрт, мы уже не выйдем в плей-офф, так что я должен полететь в Майами». Но в то же время я знал, что мне нужно выполнить работу здесь. Думаю, Крис всё понимает.

Бош заслужил, чтобы его майку подняли под своды домашней арены «Хит». Он был важной частью «большого трио». Без него нам бы не удалось то, что мы делали в «Майами» в течение четырёх лет.

Крис — один из лучших баскетболистов, с которыми я когда-либо играл. Помню, как в 2010 году хотел выступать вместе с ним за одну команду. Не знал, объедимся ли мы в «Чикаго» или это будет другой клуб, но я точно понимал, что хочу играть вместе с ним», — приводит слова Джеймса ESPN.

Бош выступал за «Майами» с 2010 по 2017 год. Игрок был вынужден завершить карьеру из-за проблем со свёртыванием крови. В составе флоридского клуба форвард дважды стал чемпионом НБА (2012, 2013).