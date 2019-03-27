Лукич: «Антверп» не случайно оказался в восьмёрке сильнейших Лиги чемпионов

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился мнением о предстоящем четвертьфинале Лиги чемпионов ФИБА с «Антверпом». По словам Лукича, его подопечным не стоит ждать лёгкого матча, как получился против «Зелены Гуры».

«Нижний Новгород» и «Антверпен» — это команды, прошедшие путь от квалификации до 1/4 финала. Нужно понимать, что наш соперник неслучайно оказался в восьмёрке сильнейших Лиги чемпионов. Могу сказать, что никому не стоит ожидать такого же матча, как получился в прошлое воскресенье против «Зелены Гуры» в Единой лиге ВТБ», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт нижегородской команды.



Встреча состоится сегодня, 27 марта, на арене КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде, начало — в 18:45 мск.