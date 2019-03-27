Стало известно расписание молодёжной Лиги ВТБ

Сегодня, 27 марта, завершился шестой по счету регулярный сезон Единой молодёжной лиги ВТБ, сообщает официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Напомним, что в нынешнем сезоне в соревновании для молодых баскетболистов, созданном в 2013 году под эгидой Единой лиги ВТБ, участвовали 11 команд из России. По итогам регулярного чемпионата борьбу за титул и медали продолжат восемь сильнейших коллективов.



Первое место в регулярке завоевали баскетболисты «ЦСКА-Юниор», одержавшие 32 победы в 40 матчах. В первую тройку также вошли «Локомотив-Кубань-2» (30 побед) и «Химки-2» (29 побед). Другими участниками финального раунда стали УНИКС-2 (24 победы), «Самара-2» (22 победы), «Зенит-2» (21 победа), «Автодор-2» (21 победа) и «Нижний Новгород-2» (16 побед). Оставшиеся места в итоговой классификации сезона заняли «Спартак-2» (9-е место, 15 побед), «Енисей-2» (10-е место, 5 побед) и «ПАРМА-2» (11-е место, 5 побед).



С 4 по 6 апреля в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене» пройдёт «Финала восьми», в котором определится чемпион сезона-2018/19.