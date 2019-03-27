17 очков Перри не спасли «Нижний Новгород» от поражения в матче с «Антверпом»

«Нижний Новгород» на домашней площадке уступил «Антверп Джайентс» в первом матче четвертьфинальной серии Лиги чемпионов ФИБА. Гости с первой четверти захватили инициативу, к первому перерыву поведя в счёте с преимуществом в шесть очков. однако уже во втором игровом отрезке нижегородцам дуалось нивелировать отставание — на большой перерыв команды ушли при счёте 42:42.



Ключевой в матче стала третья четверть, в которой «Нижний Новгород» не смог справиться с обороной гостей и уступил с разницей в десять очков. Заключительный игровой отрезок так же остался за «Антверп Джайентс». Итоговый счёт матча — 83:68 (27:21, 15:21, 20:10, 21:16) в пользу «Антверп Джайентс».



Самым результативным игроком матча в составе гостей стал Пэрис Ли, набравший 24 очка. В составе хозяев отличился Кендрик Перри, на счету которого 17 очков.